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Путин предложил «определённые ограничения» на экспорт некоторых ископаемых

Путин предложил «определённые ограничения» на экспорт некоторых ископаемых

Подводя итоги обычного, в общем-то, совещания с правительством, состоявшегося 11 сентября, Владимир Путин достаточно неожиданно предложил премьер-министру Михаилу Мишустину и […] The post Путин предложил «определённые ограничения» на экспорт некоторых ископаемых appeared first on Медиакратия.

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