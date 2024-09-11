Подводя итоги обычного, в общем-то, совещания с правительством, состоявшегося 11 сентября, Владимир Путин достаточно неожиданно предложил премьер-министру Михаилу Мишустину и […] The post Путин предложил «определённые ограничения» на экспорт некоторых ископаемых appeared first on Медиакратия.
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