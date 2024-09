Подводя итоги обычного, в общем-то, совещания с правительством, состоявшегося 11 сентября, Владимир Путин достаточно неожиданно предложил премьер-министру Михаилу Мишустину и […] The post Путин предложил «определённые ограничения» на экспорт некоторых ископаемых appeared first on Медиакратия.