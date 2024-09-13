Музаев: в Рособрнадзор не поступило ни одной идеи по достойной замене ЕГЭ

АЮ

Александр Юткин

ЕГЭ не стал достойной заменой классического образования, которое подменили эрзац- опросником. Безмозглые самозванцы от образования вырастили поколения себе подобных. Образование в России развивалось столетиями. Это часть русской культуры. То, что с ним сотворили - плод русофобского нутра присосавшихся к власти и действующих по калькам с западных стандартов разложения человеческой сущности. Развалили АН, вузы превращены в доходные дома, их дипломы продают на рынке как веники. Добивают школу. По сути, ломают хребет русской культуры, а с ней и государственности. Плюс к этому проводимая вроде российским государством мигрантская политика. Смотрят как Россию добивают. В ответ - альтернативный визг. И карнавалы белых и пушистых под шепот: - Вас не больно убьют и похоронят в кружевных трусиках. Чего добились? Одни клоуны отогнали от кормушки других. Тут спору нет.