Байден разгромлен: Отношения США и России похорошеют при Трампе?

Ч

ЧилиИвано

Вот это заголовок у статьи! - автор царьграда, какой трамп?, его не будет, и война идёт не на Земле, а между Сура и Асура - и какой нахрен мир?? - силы поделятся, поймут страны кто за кого и.... понеслось !!! - вот вам близко-точный прогноз и всё начнётся как нежданчик - люди то подумает что миновала чаша сия.... и тут БУМ !!! Короче: Земля не сопля в пустом пространстве, вокруг много чего непонятно-интересного, но не для маловеров - они уверены в будущем, как канарейка в полёте! 🤣