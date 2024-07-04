Байден разгромлен. По данным опросов, действующий президент Соединённых Штатов серьёзно уступил оппоненту в рамках дебатов.
Байден разгромлен: Отношения США и России похорошеют при Трампе?
Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Вот это заголовок у статьи! - автор царьграда, какой трамп?, его не будет, и война идёт не на Земле, а между Сура и Асура - и какой нахрен мир?? - силы поделятся, поймут страны кто за кого и.... понеслось !!! - вот вам близко-точный прогноз и всё начнётся как нежданчик - люди то подумает что миновала чаша сия.... и тут БУМ !!! Короче: Земля не сопля в пустом пространстве, вокруг много чего непонятно-интересного, но не для маловеров - они уверены в будущем, как канарейка в полёте! 🤣
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21 час.
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