Байден разгромлен: Отношения США и России похорошеют при Трампе?

Царьград
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Царьград

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Комментарии
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Ч
ЧилиИвано
Вот это заголовок у статьи! - автор царьграда, какой трамп?, его не будет, и война идёт не на Земле, а между Сура и Асура - и какой нахрен мир?? - силы поделятся, поймут страны кто за кого и.... понеслось !!! - вот вам близко-точный прогноз и всё начнётся как нежданчик - люди то подумает что миновала чаша сия.... и тут БУМ !!!                                                                                                                 Короче: Земля не сопля в пустом пространстве, вокруг много чего непонятно-интересного, но не для маловеров - они уверены в будущем, как канарейка в полёте! 🤣
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