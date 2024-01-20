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Российский оператор ПВО назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ

Российский оператор ПВО назвал самую сложную для перехвата ракету ВСУ

commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0) Крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, которыми вооружают бомбардировщики Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ), являются самой сложной целью для перехвата, заявил РИА Новости оператор зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" с позывным "Стаф".

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