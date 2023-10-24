Приметы и поверья на 25 октября 2023 года, уберегающие от несчастий Алёна Юрьева25 октября 2023 года существует уникальный народный календарь поверий и примет, который содержит богатство различных традиций.
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