ЭНЕРГИЯ ДНЯ 21 июля 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать первое июля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1047 =В бесконечном Божественном Вселенском Времени нет ни Прошлого, ни Будущего, а оно всегда «Здесь и Сейчас» =Во всём есть черта, за которую перейти опасно, ибо, раз переступив, воротиться назад невозможно = Главное, мечты должны быть либо безумными, либо нереальными - иначе это просто планы на завтра = Господь никогда не сойдёт с Небес и не скажет: "С этой минуты Я разрешаю тебе быть счастливым!" = Если вдруг вы стали для кого-то плохим, значит много хорошего было сделано для этого человека = Жизнь без полос – это, как поезд-экспресс: сел и вышел, ничего не успел увидеть и почувствовать =Знать и помнить о Духовном Мире и поступать на Земле в Материальном Мире по Духовным Законам =Избавляйтесь от старого; ничто новое и ценное не придёт в нашу Жизнь, пока в ней нет свободного места =Искушение в уме и сердце страшнее всех внешних искушений; а никто так не опасен для нас, как мы сами =Каждому нужна та Сила, что согревает и объединяет, вдохновляет и поддерживает, укрепляет и даёт покой = Когда мы будем видеть своё счастье в счастье других, тогда мы будем по-настоящему счастливы = Когда приходит время следовать за тем, что ты действительно любишь в этой Жизни, не говори «нет» =Лучший учитель в нашей Жизни - это сама Жизнь, поскольку её уроки невозможно прогулять = Любовь проявляется в том, что вы делаете для объекта своей Любви всё то, что нравится ему = Научитесь встречать каждого человека, каждое живое существо, весь Мир… лишь своей Душой, а не умом =Не бойся Бога - бойся самого себя: ты сам творец своих благ, и причина своих благ, и причина своих бедствий =Никогда не стесняйся того, что ты чувствуешь - это настоящее; и будь честен с собой ="От того, какая, в каких ладах и ритмах звучит музыка в Государстве, напрямую зависит его Сила и мощь" =Потоки Любви пробуждённого сердца очень велики, они способны изменить весь Мир и всех вокруг =Ревновать - это не значит не доверять.