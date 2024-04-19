Пришивший ребенку откушенное псом лицо хирург возобновит работу после увольнения

Хирург Алексей Дикарев, уволенный из Кубанского государственного медицинского университета после проведения операции, во время которой ребенку, после нападения собаки, были пришиты нос и щеки, возобновит свою работу.
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