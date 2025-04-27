Царьград Фото: коллаж Царьграда Парни Ким Чен Ына дальше не пойдут. Следующая задача русской армии - сформировать буферную зону у границы Курской области.
Парни Ким Чен Ына дальше не пойдут. Но миссия не закончена
Комментарии
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Алексей Тан
А Лукавый, оказывал помощь братьям украинЧам и Володе Зеленскому... а также, своими Калиновскими.. приняли участие в НАПАДЕНИИ на КУРСКУЮ область!!!.... https://mtdata.ru/u24/photo15D6/20150244749-0/original.jpeg
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Алексей Тан
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9 час.
Алексей Тан
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