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Парни Ким Чен Ына дальше не пойдут. Но миссия не закончена

Парни Ким Чен Ына дальше не пойдут. Но миссия не закончена

Царьград Фото: коллаж Царьграда Парни Ким Чен Ына дальше не пойдут. Следующая задача русской армии - сформировать буферную зону у границы Курской области.

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Комментарии
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Алексей Тан
А Лукавый, оказывал помощь братьям украинЧам и Володе Зеленскому... а также, своими Калиновскими.. приняли участие в НАПАДЕНИИ на КУРСКУЮ область!!!.... https://mtdata.ru/u24/photo15D6/20150244749-0/original.jpeg
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Алексей Тан
....
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9 час.
Алексей Тан
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