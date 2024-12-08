Майонезный бунт в России. Ожидание "Би-би-си" разрушились реальностью

В Сети распространяют новость о назревающем в России "майонезном бунте". Мол, любимый многими соус, к тому же являющийся непременной заправкой для новогодних (и не только) салатов, стремительно исчезает с полок.
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