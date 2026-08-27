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Татар-информ

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Стало известно, какие штаммы гриппа ждут татарстанцев в этом сезоне

Стало известно, какие штаммы гриппа ждут татарстанцев в этом сезоне

В Татарстане ожидают начала сезона ОРВИ. О том, какие штаммы гриппа ждут жителей республики, на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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