SHAMAN переехал в квартиру Мизулиной после свадьбы: «Пока я гол как сокол»

Певец поделился неожиданным откровением на тему семейной жизни. SHAMAN живет после свадьбы в квартире Мизуилной Социальные сетиПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что после свадьбы живет в квартире своей супруги Екатерины Мизулиной.