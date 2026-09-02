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SHAMAN переехал в квартиру Мизулиной после свадьбы: «Пока я гол как сокол»

SHAMAN переехал в квартиру Мизулиной после свадьбы: «Пока я гол как сокол»

Певец поделился неожиданным откровением на тему семейной жизни. SHAMAN живет после свадьбы в квартире Мизуилной Социальные сетиПевец SHAMAN (Ярослав Дронов) рассказал, что после свадьбы живет в квартире своей супруги Екатерины Мизулиной.

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