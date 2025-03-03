Подозреваемого в убийстве собаки задержали в Братске

В Братске задержан 50-летний мужчина, подозреваемый в убийстве собаки. В полицию обратилась местная жительница, заявившая, что сосед застрелил ее пса, находившегося на самовыгуле, прямо во дворе многоквартирного дома.
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