Ванилла SU
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Ванилла SU

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Рассказываем, почему на пальто образуются катышки и разводы, и делимся полезными лайфхаками, как от них избавиться.

Рассказываем, почему на пальто образуются катышки и разводы, и делимся полезными лайфхаками, как от них избавиться.

﻿﻿Пальто – одна из самых выгодных инвестиций в ваш модный гардероб. Если правильно подобрать фасон (тот, который будет в тренде не один сезон) и правильно за ним ухаживать, он прослужит долго.

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