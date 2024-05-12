Bloomberg: непогода в России стала одной из причин мирового роста цен на пшеницу

Майские заморозки побили часть урожая. РФ — крупнейший в мире поставщик пшеницы. Стоимость злакового зерна на мировом рынке увеличилась до максимумов августа 2023 годаФьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже взлетели до максимумов августа 2023 года, пишет Bloomberg.