Bloomberg: непогода в России стала одной из причин мирового роста цен на пшеницу

Майские заморозки побили часть урожая. РФ — крупнейший в мире поставщик пшеницы. Стоимость злакового зерна на мировом рынке увеличилась до максимумов августа 2023 годаФьючерсы на пшеницу на Чикагской товарной бирже взлетели до максимумов августа 2023 года, пишет Bloomberg.
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