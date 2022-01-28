Футбольный клуб «Челябинск» начал подготовку к новому сезону

Спортсмены интенсивно тренируются, чтобы заложить фундамент для будущих побед. Челябинские футболисты вышли из отпуска и начали тренировки перед весенней частью первенства в четвертой группе Футбольной национальной лиги 2.
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