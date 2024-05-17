Экс-боксер Цзю: Фьюри может недооценить Усика

Бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, отметив, что Фьюри может недооценить своего соперника, передает »Советский спорт».