Экс-боксер Цзю: Фьюри может недооценить Усика

Бывший абсолютный чемпион в первом полусреднем весе Константин Цзю поделился ожиданиями от боя между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри, отметив, что Фьюри может недооценить своего соперника, передает »Советский спорт».
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