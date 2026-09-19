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Лимонно-имбирный бульонный маринад-лак для рыбы с кратким прогревом

Лимонно-имбирный бульонный маринад-лак для рыбы с кратким прогревом

Это не просто лимонный маринад, а густая бульонная основа, которая после уваривания работает как лак: обволакивает рыбу тонким слоем, дает яркий аромат и не требует долгой выдержки.

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