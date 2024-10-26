«2 тонны в багаже». Губернатор Камчатки о причинах ограничений вывоза икры

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой, почему Камчатка так привлекательна для туристов, какова ситуация с демографией на Дальнем Востоке, а также как регион помогает Донбассу.
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