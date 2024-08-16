Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 548 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sobering
    Послушайте ликбез по активам https://dzen.ru/video/watch/662e486a19148e7821786852Роковая ошибка Си...
  • Влад Владимиров
    Янки, go home, пока ещё не поздно... Иначе эти "цветочки" превратятся в будущем уже в огромные "плоды"... Ну, и зачем...Командование не п...
  • Maxim
    Так и есть, ключевое слово - управление, сетецентрическую систему для боя амеры дали свою MCS, хотя изобретена она в ...В помощь Дюмину ж...

Васильев вынес личный "приговор" русским мужчинам: Лучше бы молчал

Васильев вынес личный "приговор" русским мужчинам: Лучше бы молчал

Александр Васильев вынес личный и совсем не модный "приговор" русским мужчинам. Лучше бы сбежавший за границу либерал молчал - в таком случае гораздо проще казаться умным и избежать проблем.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Сам он педрила! Таких в армию гнать надо!
Ответить
22 час.
Александр Т
Можно подумать русских мужиков интересует мнение пидо.раса.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх