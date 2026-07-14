Испания победила Францию в невероятном матче год назад: вспоминаем в деталях чумовые 5:4 в битве Мбаппе и Ямаля

Ждем повторения?14 июля Испания и Франция схлестнутся в полуфинале чемпионата мира. Команды еще до старта турнира считались одними из основных фаворитов мундиаля, этот статус они полноценно подтвердили по ходу ЧМ.
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