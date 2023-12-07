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Спички - не игрушка

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Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Началась тотальная чистка в российской культуре: Правительство "рубит" всех несогласных

Avia.pro - Новости Культурные деятели на перекрестке: Споры о государственной поддержке и гражданской позиции Ситуация в сфере культуры в России стала одним из актуальных и спорных вопросов последних лет.

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Комментарии
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Россиянин
Константин Райкин, возомнил себе что он РАЙКИН. Но это далеко не так. Бог не дал таланта. И он решил эксплуатиовать фамилию. Пшик получился. Народ не принял его. Он обиделся на народ и стал хулить его.  А вот отец его был великим мастером слова. Человек с тонким чувством юмора. Он знал как, и когда можно пошутить. При этом НИКОГДА не опускался к пошлости. А вот сын...
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