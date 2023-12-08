Страшный сон Карла III: принц Гарри с женой Меган Маркл готовятся к переезду

Британцы озадачены кардинальным изменением в планах супруга Меган Маркл. Принц Гарри заявил, что хочет вернуть Британию с Меган и детьми LEGION-MEDIAПоследние три года принц Гарри, как известно, живет с детьми и женой Меган в Калифорнии, точнее в Монтесито, пригороде Санта-Барбары.
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