Страшный сон Карла III: принц Гарри с женой Меган Маркл готовятся к переезду

Британцы озадачены кардинальным изменением в планах супруга Меган Маркл. Принц Гарри заявил, что хочет вернуть Британию с Меган и детьми LEGION-MEDIAПоследние три года принц Гарри, как известно, живет с детьми и женой Меган в Калифорнии, точнее в Монтесито, пригороде Санта-Барбары.