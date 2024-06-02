В районе городского парка или площади утеряна золотая сережка. Очень дорога, как подарок. Нашедшему гарантировано вознаграждение.
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В районе городского парка или площади утеряна золотая сережка. Очень дорога, как подарок. Нашедшему гарантировано вознаграждение.