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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дивеев после 0:2 в дерби: «Знали, что «Спартак» будет провоцировать ЦСКА, они вели в счете. Мойзес начал вестись, сказали ему, что не надо»

ЦСКА уступил красно-белым (0:2) в 14-м туре Мир РПЛ.  – Миралем Пьянич особо настраивал на дерби? Он ведь опытный игрок.

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