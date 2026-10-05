Медианная зарплата в Новосибирской области выросла до 85 тысяч рублей

Самая высокая медианная зарплата зафиксирована в вакансиях Республики Тыва — 132 000 рублей. На втором месте Иркутская область со средним предложением 108 300 рублей, на третьем — Красноярский край с 101 800 рублями.
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