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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джа Морэнт пропустил 18-й матч в сезоне и больше не претендует на индивидуальные награды чемпионата НБА

Лидер «Мемфиса» в пятницу пропустил 18-й матч в текущем сезоне и больше не соответствует критерию о минимальных 65 встречах в регулярке для претендентов на награды по итогам игрового года.

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