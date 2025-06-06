Три человека пострадали при атаке БПЛА на Мичуринск в Тамбовской области

Украинские беспилотники ночью атаковали город Мичуринск Тамбовской области. На одном из предприятий вспыхнул пожар, в результате которого пострадали три человека, сообщил врио губернатора Евгений Первышов в Telegram-канале.
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