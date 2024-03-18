Член ОП РФ Малькевич: у россиян выработался информационный иммунитет к фейкам

Попытки Запада сорвать ход голосования на выборах президента России полностью провалились, считает председатель координационного совета по интеграции новых субъектов РФ при Общественной палате России Александр Малькевич.
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