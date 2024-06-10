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10 простых лайфхаков на случай, когда нет горячей воды

10 простых лайфхаков на случай, когда нет горячей воды

Наступило лето, а вместе с ним и пора отключений горячей воды. Почему-то коммунальные службы считают, что в летнюю пору особой нужды в горячей ванне и теплом душе нет, но далеко не все готовы с этим смириться.

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