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Стоматолог Ешидоржиев: при зубной боли на новогодних каникулах помогут анальгетики и полоскания

Стоматолог Ешидоржиев: при зубной боли на новогодних каникулах помогут анальгетики и полоскания

В новогодние каникулы помощь стоматологов будет менее доступна. Справиться с зубной болью в домашних условиях помогут анальгетики, компрессы и полоскания, сообщил врач-стоматолог Владимир Ешидоржиев в беседе с "ФедералПресс".

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