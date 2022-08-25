Артист Сергей Маховиков и юные скрипачи из Луганска выступят на Фестивале «Спасская башня» в день открытия

Заслуженный артист России Сергей Маховиков и юношеский ансамбль скрипачей «Весёлые нотки» из Луганской Народной Республики выступят в концертной программе, которая откроет XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».
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