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Артист Сергей Маховиков и юные скрипачи из Луганска выступят на Фестивале «Спасская башня» в день открытия

Артист Сергей Маховиков и юные скрипачи из Луганска выступят на Фестивале «Спасская башня» в день открытия

Заслуженный артист России Сергей Маховиков и юношеский ансамбль скрипачей «Весёлые нотки» из Луганской Народной Республики выступят в концертной программе, которая откроет XV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня».

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