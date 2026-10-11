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Регионы России

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Полиция задержала 63 человека после концерта Макса Коржа во Франкфурте

Полиция задержала 63 человека после концерта Макса Коржа во Франкфурте

В ходе концерта некоторые зрители неоднократно использовали пиротехнику, а после окончания шоу, около 23:00, в окрестностях стадиона продолжился запуск фейерверков.

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