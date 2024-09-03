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Диетолог Барредо перечислила продукты, угрожающие здоровью при диабете

Диетолог Барредо перечислила продукты, угрожающие здоровью при диабете

При сахарном диабете пациенту приходится кардинально менять свою жизнь, особенно питание. Диетолог Алена Барредо в беседе с порталом News рассказала, какие продукты при этом заболевании могут угрожать здоровью.

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