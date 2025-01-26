Жена захваченного ВСУ итальянца Ченни сообщила о тяжелом состоянии мужа

Жена захваченного боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ) итальянца Джанни Ченни Екатерина сообщила в субботу, 26 января, что он находится в больнице скорой неотложной помощи в Харькове в тяжелом состоянии.
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