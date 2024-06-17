Нарышкин: новые условия мирного соглашения для Украины могут быть более жёсткими

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин считает, что в случае отказа от предложения президента России Владимира Путина об урегулировании конфликта на Украине, следующие условия уже будут более жёсткими.
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