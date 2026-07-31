ChatGPT для микроволн: ученые научили радиосигналы работать с токенами

Ученые представили процессор нового типа для спутников, беспилотников и роботовИсследователи Корнелльского университета представили микрочип нового поколения, который способен обрабатывать информацию прямо в микроволновом диапазоне, без предварительного преобразования радиосигналов в привычный цифровой формат.