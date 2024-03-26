Шелтозерцы выступают против застройки берега Онежского озера

В вепсском селе назревает серьезный конфликт из-за «модульных средств размещения» Текст, фото: Антонина Кябелева На протяжении последних двадцати лет шелтозерцы пытаются отстоять красивейший берег Онежского озера.
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