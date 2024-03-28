Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

1 890 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Natalia Ivanova
    А может сразу на писать , что с евгением , чтобы ваш пост гадкий не открывать.МК: Алла Пугачева...
  • Grandad
    Как можно сбить предварительно?112: Военный само...
  • СЭМЭН Иваницкий
    что с него взять - рУМЫН((((Киркоров прокомме...

Минобороны: ВС России и Мьянмы проведут более 50 мероприятий

Минобороны: ВС России и Мьянмы проведут более 50 мероприятий

В 2024 году Вооруженные силы России и Мьянмы проведут более 50 совместных военных мероприятий. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на переговорах с премьером, верховным главнокомандующим ВС указанной страны Мин Аунг Хлаингом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх