Минобороны: ВС России и Мьянмы проведут более 50 мероприятий

В 2024 году Вооруженные силы России и Мьянмы проведут более 50 совместных военных мероприятий. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на переговорах с премьером, верховным главнокомандующим ВС указанной страны Мин Аунг Хлаингом.