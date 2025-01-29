Испепелит Лондон через девять минут. «Орешник» окажется в сердце Европы со дня на день

Изображение сгенерировано ИИ12,2 тыс прочтений 2 дня назад Daily Express | Великобритания Российская ракета "Орешник" долетит до Лондона менее чем за девять минут, если будет размещена в Белоруссии, пишет Express.
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