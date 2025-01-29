Добрый Мир
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Добрый Мир

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Свежие комментарии

  • Yvan
    Лукашенко слишком много говорит.Испепелит Лондон ...
  • Лев Добрый
    А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, в ТАКСЕ ядрышки грызут, а что, самое то для ТАКСЫ!😜...Испепелит Лондон ...
  • Лев Добрый
    Этот дуда всегда дудит не в тему, пора ставить ЕГО на место👍👈😜!Президента Польши...

Испепелит Лондон через девять минут. «Орешник» окажется в сердце Европы со дня на день

Испепелит Лондон через девять минут. «Орешник» окажется в сердце Европы со дня на день

Изображение сгенерировано ИИ12,2 тыс прочтений 2 дня назад Daily Express | Великобритания Российская ракета "Орешник" долетит до Лондона менее чем за девять минут, если будет размещена в Белоруссии, пишет Express.

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Комментарии
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Лев Добрый
А орешки не простые, все скорлупки золотые, ядра чистый изумруд, в ТАКСЕ ядрышки грызут, а что, самое то для ТАКСЫ!😜👈👍
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23 час.
Yvan
Лукашенко слишком много говорит.
Ответить
14 час.
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