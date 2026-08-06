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Восьмилетняя девочка в коме после купания в Славгороде. Ребенка перевезли в Барнаул

Восьмилетняя девочка в коме после купания в Славгороде. Ребенка перевезли в Барнаул

Состояние тяжелое, врачи делают все возможное Восьмилетняя девочка, пострадавшая во время купания в пруду в Славгороде, сейчас находится в реанимации Алтайского краевого центра охраны материнства и детства в Барнауле.

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