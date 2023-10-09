Андрей Федорцов: «Меня учили не просто вождению, а искусству вождения»

10 октября телеканал НТВ отмечает 30 лет, 18 из которых в эфире идет программа «Главная дорога». Мы пообщались с ее ведущим Андреем Федорцовым и выяснили, что он думает о платных парковках, манере вождения наших автомобилистов и суевериях телевизионщиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии