Петербург стал лидером по сумме привлеченных за год средств от ПФКИ

Общий объём поддержки составил десять миллиардов рублей Петербург стал лидером по сумме привлеченных средств от ПФКИ за 2024 год, сообщил сегодня в своём телеграм-канале генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.
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