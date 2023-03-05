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Тренер Рахмонова о победе над Нилом: «У него была травма, но Шавкат показал характер»

Тренер DAR Team Pro Азиз Разыев прокомментировал победу Шавката Рахмонова: «Поздравляю весь Казахстан, была волевая победа Шавката.

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