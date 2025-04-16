Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну

Пленный украинский военнослужащий Юрий Гладченко рассказал на видео Минобороны РФ о том, что Владимир Зеленский находится в такой ситуации, что «сам уже не знает, что ему делать», поэтому его нужно вынудить пойти на мирные переговоры, также пленный упомянул плохое планирование боевых действий командованием ВСУ.