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Русская весна

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Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну

Пленный военный ВСУ считает, что Зеленский не знает как остановить войну

Пленный украинский военнослужащий Юрий Гладченко рассказал на видео Минобороны РФ о том, что Владимир Зеленский находится в такой ситуации, что «сам уже не знает, что ему делать», поэтому его нужно вынудить пойти на мирные переговоры, также пленный упомянул плохое планирование боевых действий командованием ВСУ.

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