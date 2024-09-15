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Кабадраники – новое популярное блюдо у хозяек: кабачки не раздаю, а оладью готовлю только так, получая хвалебные оды от семьи и гостей

Кабадраники – новое популярное блюдо у хозяек: кабачки не раздаю, а оладью готовлю только так, получая хвалебные оды от семьи и гостей

Кабадраники – новое популярное блюдо у хозяек: кабачки не раздаю, а оладью готовлю только так, получая хвалебные оды от семьи и гостей Ольга БезродняяКабачки стали основным ингредиентом нового популярного блюда — кабадраников, которые завоевали сердца кулинаров своим необычным вкусом.

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