Врач Безрукавый: жареные блюда и кофе могут вызвать варикоз

Одной из причин развития варикоза является неправильное питание. Некоторые продукты могут оказывать неблагоприятное воздействие на здоровье сосудов, рассказал врач-хирург Первой профессиональной ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый в интервью «Газете.
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