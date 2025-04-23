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Землетрясение в Мьянме не отменило планов «Росатома» построить первую в стране АЭС

Землетрясение в Мьянме не отменило планов «Росатома» построить первую в стране АЭС

Reuters пишет, что российская государственная компания Росатом продолжит реализацию своего проекта по строительству АЭС в Мьянме, охваченной гражданской войной стране Юго-Восточной Азии, частично разрушенной мощным землетрясением в марте.

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