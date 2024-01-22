Боец СВО из Орловской области с передовой записал обращение к главе СКР Бастрыкину

Командир одной из групп специального назначения группировки «Днепр» в сообществе ОрелТаймс ВКонтакте опубликовал обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, записанное с передовой.
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