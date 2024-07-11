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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-форвард «Анахайма» Комтуа может перейти в «Динамо»

Об этом сообщает журналист BPM Sports Марк-Оливье Бодуан. «Слышал, что Максим Комтуа может продолжить карьеру в КХЛ, возможно, в московском «Динамо».

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