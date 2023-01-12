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В ЛНР нашли тайник диверсантов, планировавших теракты в Луганске

В ЛНР нашли тайник диверсантов, планировавших теракты в Луганске

Министерство государственной безопасности (МГБ) ЛНР совместно с МВД республики раскрыли схрон диверсантов ВСУ, которые планировали теракты в Луганске.

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